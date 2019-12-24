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السجن المؤبد لمتهم بالتحرش بطفل

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التاريخ: 24-ديسمبر-2019

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السجن المؤبد لمتهم بالتحرش بطفل

أصدرت محكمة الأسرة والطفل قرارها في البلاغ المفتوح في مواجهة أحد المتهمين بالسجن المؤبد وذلك لتحرشه بطفل لم يبلغ الحلم، وذلك على إثر البلاغ الذي دونه الشاكي وأفاد فيه بقيام المتهم بالتحرش بالطفل.

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وبعد القبض على المتهم وتأكيد التقرير الطبي للواقعة وبعد سماع بينات الاتهام والدفاع وبحسب صحيفة الدار، صدر الحكم بالسجن على المتهم، حيث تولى الاتهام الأستاذ سراج الأفندي المحامي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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