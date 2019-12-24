الشرطة تحقق في العثور على جثة مواطن داخل شقة ببحري

تحقق الشرطة ببحري في البلاغ المدون تحت المادة (51) إجراءات من القانون الجنائي الوفاة في ظروف يكتنفها الغموض بعد العثور على جثة مواطن داخل شقة بمنطقة الشعبية.

Advertisements

وفور العثور عليه تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى موقع الحدث برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة،كما دون بلاغ بالواقعة.

وقال شاهد عيان بحسب صحيفة الدار، إن المتوفي يقطن منطقة الشرفة بولاية الجزيرة ويعمل بائع خضار لأكثر من ثلاثين عاماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)