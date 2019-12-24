ثعبان ضخم يلدغ شاباً عند حصاد محصوله

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة لدغ ثعبان ضخم أد الشباب أثناء عمله في حصاد محصوله الزراعي بقرية ود عمر بولاية الجزيرة حيث سقط الشاب على الأرض، تم نقله لإحدى المستشفيات بولاية الجزيرة وقد انتفخت رجله إثر لدغة الثعبان وحينما شعر أهل المصاب بلدغة ثعبان بأن حالته الصحية في خطر تم نقله بواسطة عربة إسعاف لمستشفى أم درمان وحدة الإصابات والطوارئ. Advertisements وقرر الأطباء بالمستشفى بحسب صحيفة الدار، بحجز الشاب المصاب لتلقي والعلاج فيما قام أهالي الشاب المصاب بقتل الثعبان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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