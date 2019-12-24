أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم كما يلي : العملة شراء بيع متوسط الدولار 45 45.225 45.1125 الين الياباني 0.4112 0.4133 0.4122 الجنيه الاسترليني 58.2449 58.5361 58.3905 الفرنك السويسري 45.8067 46.0357 45.9212 الدولار الكندي 34.1971 34.3681 34.2826 كرونة السويدية 4.7708 4.7947 4.7827 الكرونة النرويجية 5.0215 5.0466 5.0341 الكرون الدنماركي 6.6784 6.7118 6.6951 الدينار الكويتي 147.2995 148.036 147.6677 الريال السعودي 11.9958 12.0558 12.0258 الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832 الريال القطري 12.3592 12.421 12.3901 الدينار البحريني 119.3317 119.9284 119.63 ريال عماني 116.8831 117.4675 117.1753 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.506 61.3438 الدولار الحسابي (مصر) 3.25 3.2898 3.2699 اليورو 49.8987 50.1482 50.0234 المادة السابقة ري (90%)من أقسام المناقل بمشروع الجزيرة المقالة القادمة مرحاض بتصميم غريب .. “يحارب الموظفين ويزيد الإنتاجية”.. هذا ما سيفعله بعد (7) دقائق من الجلوس عليه!

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