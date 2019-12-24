ري (90%)من أقسام المناقل بمشروع الجزيرة

الخليج 365 : أعلن المهندس قسم الله خلف الله مدير عمليات ري الجزيرة والمناقل بوزارة الري والموارد المائية أن نسبة ري أقسام المناقل بمشروع الجزيرة وصلت 90 % وبلغت 85 % في أقسام الجزيرة. وارجع قسم الله في تصريح لـ(سونا) مشاكل الري بمشروع الجزيرة للتوسع الكبير في المساحات المزروعة والتعدي على منظمات الري بالسرقات وكسر الترع، مما أدى لانخفاض المناسيب في أواخر الترع . وتعهد بمعالجة مشاكل الري بالتنسيق مع شركاء الإنتاج . Advertisements وقال إن أدوار اللجنة العليا لإنقاذ الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة تعزز جهود حكومة الولاية ولجنة انجاح الموسم الزراعي بالولاية في معالجة قضايا مشروع الجزيرة. وأعلن مدير عمليات ري الجزيرة والمناقل عزم وكالة الري بتطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2012م بإيقاف المزارع الخاصة خارج الدورة الزراعية والتي تستحوذ على مياه الحواشات . ولفت للطواف الذي قامت به وكالة الري على الأقسام المتأثرة بالعطش بمشروع الجزيرة ووفرت عدد من الآليات ووقفت على القضايا التي سيتم مناقشتها بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية الإتحادية.

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