المريخ يفاوض بشه وينتظر هلال الابيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل المريخ في مفاوضات مع لاعب الهلال بشه الصغير للفوز بخدماته في الانتدابات الشتوية وكشف مصدر مقرب أن سوداكال سيمول صفقة انتقال اللاعب بجانب صفقات الاجانب والمحليين وعلى صعيد ٱخر ينتظر المريخ قرار الهلال الابيض بخصوص صفقة انتقال اللاعب مؤيد عابدبن الذي طلبه المريخ.

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