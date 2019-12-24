مواجهات ساخنة عصر ومساء اليوم بالممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تتواصل عصر ومساء اليوم مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري وعلى ملعب الخرطوم يستقبل الخرطوم الوطني ضيفه هلال كادوقلي في مباراة لن تكون في المتناول لأصحاب الأرض ويحتل الكوماندوز المركز التاسع برصيد (18) نقطة فيما يحتل أسود الجبال المركز الخامس عشر برصيد (13) نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأبيض يستضيف هلال التبلدي الرابطة كوستي في مباراة يأمل أبناء شيكان التقدم في المسابقة ويحتل الفريق المركز السابع برصيد (20) نقطة فيما يحتل الرابطة المركز الثالث عشر برصيد (15) نقطة.

وستكون هناك جولة صعبة على ملعب الفاشر عندما يستقبل هلالها ضيفه الأهلي شندي ويحتل النمور المركز السادس برصيد (20) نقطة غير أن الفريق سيكون مهدداً بالتراجع حال خسر مباراة اليوم فيما يحتل الهلال الفاشر المركز الحادي عشر برصيد (15) نقطة متفوقاً على عدد من الأندية بفارق الأهداف.

صراع شرس في انتخابات الأهلي الخرطوم

رفع الأهلي الخرطوم الكشف المبدئي للمرشحين لمجلس الإدارة وفتح باب الطعون أمس وسيتم إغلاقه اليوم وسيتم غداً نشر الكشف النهائي للمرشحين

واكتملت كافة الترتيبات لعقد الجمعية العمومية وكان خالد هارون قد فاز بالتزكية في مقعد الرئاسة.

وتشير المتابعات إلى أن هناك طعوناً ستقدم في بعض المرشحين، وتدور معركة شرسة في مقاعد الأمين العام، وأمين المال ونائب الرئيس.

وفي الاتجاه قال صلاح نور الدين مساعد مدرب الأهلي إن مجلس الإدارة سرح اللاعبين بعد الفوز على الأهلي مروي بعد أن أكمل مبارياته في القسم الأول من الموسم.

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الأهلي شندي يفقد 10 لاعبين

قال صبري عبد الله مدرب الأهلي شندي المساعد أن بعثة الفريق وصلت إلى الفاشر بعد رحلة شاقة مبيناً أن الفريق أدى تدريباً أمس موضحاً أن عدد اللاعبين الذين رافقوا البعثة لم يتجاوز (15) لاعباً وسيفقد الفريق جهود (10) لاعبين هم الطيب عبد الرازق ، أمجد، معظم ومؤيد ومظفر أبكر سليمان وصلاح عادل ووالي بوغبا فضلا عن غياب إبراهيم النسور وحسن متوكل.

ورأى صبري أن مهمة فريقه ستكون صعبة للغاية في المباراة أمام هلال الفاشر.

مريخ الفاشر يكمل استعداداته لافتتاح دار النادي بحضور الوالي

قال محمد ود الريح نائب رئيس مريخ الفاشر أن كافة الاستعدادات قد اكتملت لافتتاح دار النادي مشيرا إلى أن والي الولاية مالك الطيب خوجلي وأعضاء حكومته أكدوا تشريفهم لحفل الافتتاح مبيناً أن بعثة الفريق ستغادر اليوم إلى الفاشر لمواجهة الأهلي عطبرة في الجولة الأخيرة من المسابقة معرباً عن أمله.

مباريات مهمة في كأس الخليج 365

تقام اليوم في منافسة كأس السودان في المرحلة الثانية لحساب جولة الذهاب عدد من المباريات المهمة وعلى ملعب المناقل يسضيف هلال المناقل الشباب المناقل ، وعلى ملعب نيالا يستقبل التحرير نيالا وأسود،

وستشهد المرحلة الثالثة ظهر أندية الدوري الممتاز

يذكر أن البطولة ألغيت الموسم الماضي.