ممثلة “الصحة العالمية تكشف حقيقة اتهامها وإبعادها من البلاد

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تلقيها كماً هائلاً من الرسائل والاتصالات، تستفسر عن الشائعات التي حامت حول ممثل المنظمة بالسودان، البحرينية الجنسية نعيمة القصير.

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ونفت نعيمة في تصريحات أمس إبعادها من السودان، وعزت سفرها إلى قضاء إجازة لأكثر من أسبوعين وأوضحت أنها لم تذهب في إجازة لمدة خمس سنوات، وأكدت أنها ستعود للمنظمة في فبراير المقبل، وقالت إنه حسب لوائح المنظمة العالمية يتم تدوير الكوادر كل أربع سنوات، ونفت نعيمة ارتباطها بحزب المؤتمر الوطني البائد، وقالت “أنا مع كل الناس”.

وبحسب صحيفة الصيحة، كانت اتهامات حامت حول ممثلة الصحة العالمية في السودان، بالعمل على تدمير الصحة وإبعادها من البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)