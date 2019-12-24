شاهد بالصور.. الحسناء لوشي تشعل الحرب داخل مواقع التواصل بفستان مثير يكشف أجزاء من صدرها

عادت حسناء الاعلام السوداني ونجمة السوشيال ميديا آلاء المبارك لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بصورة وصفها متداولوها بالمثيرة للغاية. Advertisements وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد ظهرت “لوشي” خلال جلسة تصوير وهي ترتدي فسان مثير مواكب للموضة العالمية وشبيه بفساتين عارضات الأزياء, حيث أظهر الفستان الضجة جزء من صدر نجمة قناة الهلال وصمم من أسفل على شكل “بنطال” ضيق. ووفقاً للمتابعات فقد أحدث فستان حسناء الاعلام ضجة واسعة ومثل الحدث الأبرز داخل مواقع التواصل, حيث أصبح الشغل الشاغل للرواد والنشطاء على عملاق مواقع التواصل فيسبوك. وانقسم الرواد في تعليقاتهم كالعادة ما بين منتقد لأزياء لوشي وما بين متغزل ومعجب بأناقتها, وقد دارت معركة طاحنة داخل التعليقات بين محبي ومعجبي المذيعة الأنيقة وبين نشطاء ظلوا على الدوام في حالة نقد للحسناء ونجمة السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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