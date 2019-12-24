عبود سيف الدين مديراً لاذاعة بلادي

اختارت اذاعة بلادي الخبير الاعلامي عبود سيف الدين مديراً لها، خلفاً للمهندس عبد الرحمن ابراهيم، ويعد عبود احد الكفاءات الاذاعية المشهود بها بالخبرة والتجارب الكبيرة في العمل الاذاعي، وهو خريج مدرسة “هنا ام درمان”. وسبق له العمل بحسب آخر لحظة، مديراً لاذاعة ود مدني ثم مديراً لهئية اذاعة تلفزيون الجزيرة، ثم انتقل نقلة نوعية ليؤسس بعد ذلك اذاعة هوى السودان التي استطاعت في عهده ان تكون ضمن قائمة الاذاعات الاكثر انتشاراً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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