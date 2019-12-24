أغلق مُواطنون أمس، الطريق القومي الشرقي الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة، احتجاجاً على عدم الصيانة، ورهن الأهالي وفقاً لمصادر، فتح الطريق أمام حركة المُرور بالصيانة من الجهات المُختصة.
وشهد الطريق القومي الذي يربط الخرطوم بمدنية مدني في الفترة الأخيرة بحسب صحيفة الصيحة، عدة حوادث بسبب تهالُكه وحصد العديد من الأرواح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأهالي يغلقون طريق “الخرطوم–مدني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.