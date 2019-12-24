الأهالي يغلقون طريق “الخرطوم–مدني”

أغلق مُواطنون أمس، الطريق القومي الشرقي الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة، احتجاجاً على عدم الصيانة، ورهن الأهالي وفقاً لمصادر، فتح الطريق أمام حركة المُرور بالصيانة من الجهات المُختصة.

وشهد الطريق القومي الذي يربط الخرطوم بمدنية مدني في الفترة الأخيرة بحسب صحيفة الصيحة، عدة حوادث بسبب تهالُكه وحصد العديد من الأرواح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)