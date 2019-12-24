نادي الشعر يعيد النصري الصغير

استضاف نادي الشعر فنان الطمبور الشاب بكري بشير بعد غياب عامين عن الساحة الفنية، ويعتبر بكري أصغر فنان طمبور يمثل السودان بالخارج. Advertisements وبحسب آخر لحظة، شارك من قبل في مهرجان الطفل بالقاهرة وكان وقتها في الصف الثاني بمرحلة الاساس، بعدها واصل رحلته الفنية وسجل ثلاثة البومات غنائية، واطلق عليه الجمهور لقب “النصري النصري”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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