عقد الجلاد تدشن مبادرة (غطي غيرك)

تطلق مجموعة عقد الجلاد الغنائية يوم الجمعة القادم مبادرتها “غطى غيرك” التي تهدف الى توفير ملابس الشتاء للفقراء والمساكين، واختارت المجموعة نادي الأسرة بالصافية مسرحا لتدشين المبادرة مساء الجمعة القادم، واهابت عقد الجلاد جمهورها بالحضور بتقديم ما يستطيع من ملابس واغطية واحذية والمشاركة في تجهيزها وتوزيعها على الفقراء. من جانب آخر تستعد عقد الجلاد بحسب آخر لحظة لحفل جماهيري كبير بمناسبة اعياد الاستقلال نهاية الشهر الجاري باستاد التحرير ببحري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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