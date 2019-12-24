نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكِّد ثقتنا فيه

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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قال نجل الراحل السعودي الصحفي جمال خاشقجي، صلاح خاشقجي أمس، إن القضاء السعودي “أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي”.
وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “نُؤكِّد ثقتنا في القضاء السعودي بمُستوياته كَافّة وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة.. الحمد لله والشكر له”، وتابع: “إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسُرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مُماطلة”، وأعلنت النيابة العامة في السعودية صدور أحكام بالقتل قصاصاً على (5) مُتّهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح المُتَحدِّث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان خلال مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة، أنّه تمّت مُحاكمة كل من ثبت تورُّطه في تلك القضية، وأضاف أنّ المحكمة عقدت (9) جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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