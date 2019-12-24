خطيب يشن هجوماً على فيلم (ستموت في العشرين)

شن إمام وخطيب مسجد الكلاكلة شرق هجوماً مكثفاً على الممثلين المشاركين في فيلم (ستموت في العشرين)، ووصفه بأنه يدعو للفسوق والرذيلة والفساد الأخلاقي حسب تعبيره، مطالباً المصلين بمنع أسرهم وأبنائهم من مشاهدته حتى لا تفسد أخلاقهم وإنه عليهم محاربة أبطال الفيلم من خلال المنابر ووسائل الإعلام المختلفة.

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من جانبهم انقسمت آراء الحاضرين لخطبة الجمعة إلى نصفين معارضين يرون أن الأمر عادي وما بث من مقاطع في الفيلم يشاهده أبناؤهم في قنوات أخرى وبحضور أهاليهم، مشيرين إلى أن ما بث من مقاطع ليس فكرة الفيلم كله فهناك فكرة أعمق وأقوى تعالج قضايا سالبة في المجتمع السوداني.

فيما يرى المتفقون مع رأي الخطيب بحسب صحيفة السوداني، بأن الفيلم يدعو للعلمانية والفجور والهدف منه نشر الفوضى في المجتمع السوداني المحافظ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)