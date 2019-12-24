نفرة كبرى لعودة الفنان محمد النصري للغناء باتحاد الفنانين

يقيم جماهير ومعجبو الفنان محمد النصري ليلة كبرى بدار اتحاد الفنانين عبارة عن نفرة لعودة النصري للغناء مجدداً، يشارك في النفرة عدد كبير من زملائه الفنانين ومشاركة فرقته وعازف الايقاع ود العوض فيما سيردد الجمهور اغنياته، بجانب مشاركة شعراء الطمبور للحديث عن النصري وتجربته ومناشدته بالرجوع للغناء، وسيكون ذلك بحسب صحيفة السوداني، يوم الجمعة 27 الثامنة مساء بدار اتحاد الفنانين بأم درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) ِ

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