أكدت قناة انغام الفضائية انضمام نجمة السوشيال ميديا هبة الجندي لفريق المذيعات بالقناة، ومن المنمتظر ان تكون اول اطلالة للجندي عبر برنامج خاص بالذكرى “64” للاستقلال المجيد في الاول من يناير القادم.
هبة الجندي اشتهرت بتغطيتها لاعتصام القيادة العامة، ونشطت قبل ايام في بث برنامج خاص عبر صفحتها على الفيسبوك بعنوان نبض الشارع، وقد وجد البرنامج تفاعلاً كبيراً من رواد الصفحة التي تحظى بمتابعة الآلاف.
وبحسب آخر لحظة ان مجموعة قنوات تاسيتي انغام ضمت مؤخراً مجموعة من شباب الاعلام والناشطين في السوشيال ميديا لقنوات انغام والملاعب الرياضية والمعرفة والتغيير، ابرزهم الناشط محمد بشير يحيى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر انغام تكسب نجمة السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.