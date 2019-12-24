المحكمة تستمع للشهود في قضية اختفاء “كامري” تابعة للقصر الجمهوري

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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فرغت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس، من سماع شهود الاتهام في قضية اختفاء عربة “كامري” تابعة للقصر الجمهوري. وأغلق الاتهام قضيته، وحددت المحكمة جلسة قادمة، لاستجواب المتهمين والإدلاء بأقوالهم في القضية.
ويواجه الاتهام (4) متهمين، بينهم اثنان أمينا مخازن ومدير إدارة النقل والصيانة بالقصر الجمهوري ونظامي، تحت نص المادتين (21/177) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة.
وكشفت التحريات الكاملة أمام المحكمة أمام القاضي أسامة حسن عثمان بحسب صحيفة الصيحة، عن اختفاء عربة “كاميري” موديل 2017 تابعة للقصر الجمهوري تقدر قيمتها بـ(3.877) مليار جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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