منى مجدي تغالب الأحزان وتغني للوطن

في اول اطلالة لها بعد وفاة والدها الشهر قبل الماضي تشارك نجمة كورال الموسيقى والدراما منى مجدي، مع عدد من كبار الفنانين والفنانات في فعاليات اليوم الختامي لاحتفالات ثورة ديسمبر المجيدة مساء يوم 31 ديسمبر الحالي بمعرض الخرطوم الدولي، حيث تقدم مجموعة من اشهر الاغنيات الوطنية واغنيات ثورية خاصة، وستقوم قناة سودانية 24 ببث الحفل مباشرة.
منى مجدي اطلق عليها جمهورها بحسب آخر لحظة مجموعة من الالقاب الفنية بعد نجاح تجربتها الغنائية الخاصة، منها المونليزا والبرنسيسة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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