شيخ ادريس يعود مع مفقود

فرغ الموسيقار الشافعي شيخ ادريس من وضع اللمسات الأخيرة لعمل غنائي وطني من كلماته والحانه بعنوان “المفقودين”. وستقوم باداء العمل الفنانة عفراء علي، وبحسب آخر لحظة، الشافعي شيخ ادريس قدم للساحة الكثير من الالحان بأصوات مجموعة من كبار الفنانين والشباب، أبرزهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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