لجنة التحري في “انقلاب الإنقاذ” شارَفت على إكمال مهمتها

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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كشفت مصادر، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق والتحري في بلاغ تدبير انقلاب 1989م الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير، شارفت على اكتمال أعمالها التي بدأت بأوامر قبض لكافة الذين شاركوا في تنفيذ الانقلاب قبل (30) عاماً.
وأبلغت المصادر أمس، بأن بعض المشاركين في تنفيذ الانقلاب موجودون خارج البلاد، لذلك لم يتم تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة في مواجهتهم، وأوضحت أن اللجنة شرعت في إجراءات استردادهم عبر “الإنتربول”.
وأكدت المصادر، أن اللجنة قطعت أشواطاً كبيرة في عملها الذي تواصَل على مدى شهر، وبحسب قرار النائب العام بتكليف اللجنة ستسلم تقريرها النهائي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وأصدرت النيابة العامة أوامر بإلقاء القبض ومذكرات استدعاء وتحقيق لعدد كبير من قيادات الانقلاب أو المشاركين فيه، أو القيادات العسكرية والسياسية التي كانت موجودة قبل الانقلاب.
واستدعت اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، الرئيس المخلوع عمر البشير، قبل أسبوعين للتحقيق معه بشأن تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري في 1989م، بتهمة تقويض النظام الدستوري، كما تم التحري والتحقيق مع معظم قادة الانقلاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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