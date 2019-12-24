الزكاة بالبحر الأحمر: دراسة قضية العاملين المؤقَّتين السابقين

أعلن الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي، دراسة قضية العاملين المؤقتين السابقين بزكاة البحر الأحمر، والعمل على حلها.

وقال ممثل العمال المؤقتين محمد الماحي سليمان، إنهم كممثلين للعمال المتضررين، التقوا الأمين العام ببورتسودان بحسب صحيفة الصيحة أمس، وقدموا له شكوى عن تضررهم في فترة النظام البائد بعدم تثبيتهم رغم عملهم لفترات تزيد على عشر سنوات بغير وجه حق وبسياسة أريد بها إبعادهم من الديوان واستيعاب آخرين. وأضاف بأن الأمين العام أحمد عبد الله عثمان أكد لهم أنه سينظر في قضيتهم وإعادة حقهم المسلوب.

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من جهة أخرى، أكد ديوان الزكاة لـ(الصيحة)، أن الوظائف التي أُعلن عنها مؤخراً بالبحر الأحمر تمّت بموافقة مجلس الوزراء الذي أصدر قراراً الأيام الفائتة بالسماح للمؤسسات الاتحادية باستيعاب موظفين. وكانت (الصيحة) تناولت في أعدادها السابقة قضية تضرُّر العاملين المؤقتين بزكاة البحر الأحمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)