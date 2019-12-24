الهلال يغادر مساء اليوم لتونس لمواجهة النجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقرر أن تغادر بعثة الهلال في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم لتونس وذلك لمواجهة النجم الساحلي السبت في الجولة الثالثة لابطال افريقيا وكان الهلال قد خسر من الاهلي المصري بهدفين لهدف في الجولة الثانية.

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