الحالة الصحية لـ(السر قدور) تهدد برنامج “أغاني وأغاني”..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت مصادر، بالقاهرة تدهور الحالة الصحية للإعلامي والشاعر الكبير السر قدور خلال الأيام الماضية، حيث خضع لجلسات علاج مكثفة بإحدى المستشفيات الكبيرة، وزادت المصادر أن قدور وبرغم خروجه من المستشفى إلا أن الآلام ظلت تعاوده خلال اليومين الماضيين مما يهدد وبشكل مباشر الموسم القادم من برنامج أغاني وأغاني والذي ينتجه ويقدمه طوال السنوات الماضية.

وزادت المصادر أن الوضع الصحي لقدور لا يسمح له حالياً بالسفر، وربما يحتاج لشهرين على أقل تقدير حتى يتمكن من استجماع قوته وحزم حقائبه والوصول للخرطوم من أجل التحضير للموسم القادم من البرنامج والذي يجب أن تبدأ تسجيلاته في شهر فبراير كأقصى حد وذلك من أجل إيجاد وقت كاف ومناسب للمونتاج والترتيب النهائي، بحسب صحيفة السوداني.