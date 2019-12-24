عبد القادر سالم: (علي اليمين ما أخليهم)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
إتهم رئيس إتحاد المهن الموسيقية عبد القادر سالم، جهات- لم يسمها- بالعمل على نشر الشائعات لتخريب سمعة الفنانين، بأنهم ينتمون لجهاز الأمن أو أن الإتحاد يضم كتائب لنظام الإنقاذ.
وكشف سالم ، أنه شرع في تدوين بلاغ بالرقم (1950) في مواجهة ثلاثة أشخاص، قال إنهم ادعوا بأنه عضو في جهاز الأمن، وأضاف “علي اليمين ما أخليهم”. وأنه سيلاحق كل من يسيئ لسمعة الإتحاد ومنسوبيه بالقانون.
وقال سالم بحسب آخر لحظة، إن الإتحاد كمؤسسة لم يقصر مع الثورة وأقام أربع ليالٍ وطنية مؤيدة، لكنه أضاف “ليس من حق أي شخص أن يهاجم فنان لأنه شارك في الثورة أو لم يشارك”. وتابع “من هؤلاء، وما دخلهم إن أيد أحدهم الثورة أو لم يؤيدها؟”.
ولفت سالم، إلى أن من يتهمه بأنه “جهاز أمن” هم أعداء النجاح، وقال إنه مستهدف بصورة شخصية لنجاحه في إدارة الإتحاد، ولأنه مطرب ناجح أغنياته تردد خارج السودان، وقال” أقمت 98 حفلا في العالم”.
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