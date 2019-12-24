الحركة الشعبية جناح عقار: مشكلة السودان معقّدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرّ رئيس الحركة الشعبية ـ شمال ـ مالك عقار، بأنّ مشكلة السودان معقّدة، لكّنه قال إنّ حلها ليس عصيًا أو مستحيلاً.

وقال عقار في تصريحاتٍ لصحيفة الصيّحة الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّ عدم انحدار السودان للهاوية يتوقّف على تحقيق السلاك وهو شرط أساسي وعلى إرادة واستعداد السودانيين أنفسهم لانتشال دولتهم ومخاطبة القضايا وليس مخاطبة المشاعر”بجانب أشياء كثيرة”.

وفي تعليقه على أداء”الحرية والتغيير”، وصف عقار قوى الحرية والتغيير بأنّهم”نشطاء سياسيون”، وأقرّ بأنّه من السابق لآوانه تقييم منهج التفاوض الحالي، لكنّه اعتبر أنّ هناك جدية من الأطراف كافة للتوصّل إلى سلامٍ.