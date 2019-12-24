لجنة من الصناعة لرصد تكلفة إنتاج الخبز

الخليج 365 : كشف رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى لـ(السوداني) عن تكوين لجنة مركزية لمراقبة ومتابعة الدقيق من المطاحن الى المخابز ، فضلا عن توجيه وزير الصناعة بتكوين لجنة اخرى لرصد التكلفة ولفت لوجود مشكلة كبيرة في مدخلات صناعة الخبز بولاية الخرطوم، كاشفا عن مقترح من الاتحاد لصناعة وزنين من الخبز (45) جراما بسعر (1) جنيه ووزن (90) جراما بسعر (2) جنيه واعتبر ان تحديد الوزنين يعالج انحسار الصفوف وزيادة عدد العمال بالمخبز وتقليل زمن العجنة.

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