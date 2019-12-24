قيادي بحزب الأمة: بعض تنظيمات الشرق تتحدث بلغة فيها مساس لوحدة السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر القيادي بحزب الأمة القومي الدكتور ابراهيم الامين من أن بعض تنظيمات شرق السودان لها ارتباطات بدول أخرى واعتبر أنها تتحدث بلغة فيها مساس بوحدة البلاد.

وطالب الامين في حديثه للجريدة بضرورة إعطاء الشرق اهتماماً أكبر بإعتبار أن قضية الشرق هي قضية السودان كله.

ونوه الى ان الشرق طالب بحقوقه مبكراً وكون مؤتمر البجا الذي كان عبارة عن حركة مطلبية لم تطالب بالإنفصال أو العلمانية . وأردف: ( الآن يوجد مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد احمد الذي كان جزءاً من النظام السابق بجانب مؤتمر البجا المعارض بقيادة اسامة سعيد بجانب مؤتمر البجا بقيادة عثمان اونيل ونوه الى أن الأخير لديه وجود عسكري في ارتريا وليبيا وجبال النوبة) .

وحذر القيادي بحزب الأمة من أن أي محاولة للاتفاق مع طرف واهمال اطراف أخرى لن تؤدي الى سلام شامل في الشرق أو في أي مناطق أخرى، وشدد على ضرورة أن يتم توقيع اتفاقية سلام شامل يخاطب قضايا المواطنين وقضايا اللاجئين والنازحين والذين اقتلعت أراضيهم منهم. (الجريدة)