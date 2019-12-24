شركة جياد : خسرنا (120) مليون دولار خلال (3) أشهر بسبب فروقات عملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

برأت شركة “جياد للسيارات” نفسها من الاتهامات المصوبة نحوها والمتمثلة في عدم التزامها بدفع الرسوم الجمركية على مدخلات السيارات التي يتم تجميعها داخل الشركة فضلاً عن نعتها بأنها تنتمي للنظام السابق عبر وجود شركاء، وأقرّ بخسارة الشركة ١٢٠ مليون دولار خلال ثلاثة أشهر عبارة عن فروقات عملة.

وأكد المدير العام للشركة عبدالله عبدالمعروف، في تنوير إعلامي بمجمع جياد الصناعي للسيارات أمس أن الشركة تتبع للحكومة القائمة ولا علاقة لها بأي تنظيم سياسي، وقال إن “وجود شركاء من النظام السابق في جياد موجود على الواتساب فقط”، وأضاف “أن الاختيار يعتمد فقط على اجتياز الامتحان الموضوع”.

وكشف عبدالمعروف أن شركة جياد للسيارات دفعت ما يُقارب 574 مليون جنيهاً خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2019 كانت عبارة عن رسوم قيمة مضافة ورسوم إنتاج ورسوم تخليص.

وعزا الزيادة في أسعار سيارات لارتفاع سعر الصرف من ٦٧جنيهاً إلى ٨٨.٥ جنيه للدولار الواحد خلال بضعة أشهر.

وأكد عبد المعروف انخفاض أسعار مركبات جياد مقارنة بثلاث عشرة شركة منافسة، وقال إنهم لا يضعون الأسعار وفق أمزجتهم إنما بحسب التكلفة مع وضع هامش ربح لا يتجاوز 5% يُراعى فيها الشرائح المستهدفة.

وشدد على وجود توجيه صارم من الدولة بعدم دخول الشركة لشراء النقد الأجنبي من الأسواق الموازية تجنباً لارتفاع الطلب، لافتاً إلى أنهم يوفرون العملة الصعبة من خلال شركات تعمل في مجال الصادر تتبع لجياد.