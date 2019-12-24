المريخ العاصمي يحسم صفقة جديدة

الخليج 365 : أنظار نادي المريخ تتجه إلى صفقة جديدة من أندية الدرجة الأولى بالخرطوم بعد حسم الاتفاق مع مهاجم ود نوباوي منير. قالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ مجلس المريخ أكمل اتفاقه مع لاعب القوز الخرطومي أحد أندية الدرجة الأولى أحمد عبد المنعم الشهير بـ”طبنجة”. Advertisements واللاعب طبنجة يجيد اللعب في خانة الظهير الأيسر، وبرز بشكلٍ لافتٍ، وكان المريخ قد تسلّم خطاب الاستغناء الخاص باللاعب. ووقّع اللاعب إقرارًا رسميًا بالانضمام إلى المريخ في الانتدابات الشتوية المرتقبة بحسب ما كشفت المصادر لـ”باج نيوز”. وسابقًا، كان المريخ قد أمنّ على كسب مدافع مريخ كوستي رامي كاركتلا بعد مخاطبته رسميًا النادي، بجانب حسم الاتفاق مع لاعب ود نوباوي منير.

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