إستقرار أسعار الأسمنت وركود الحركة التجارية بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفاد تاجر اسمنت ببحري حمد احمد (السوداني) أمس ، باستقرار اسعار الاسمنت بالأسواق مما خلق نوعا من الركود الحاد في الحركة التجارية بسبب ضعف القوة الشرائية ، مبينا ان سعر طن عطبرة بالمصنع (8,150) جنيها اما سعر السوق (9,100) جنيه فيما استقر سعر بربر بالمصنع (8,250) جنيها اما سعر السوق (9,200) جنيه وطن اسمنت( قنا) المصري (9) آلاف جنيه وسعر اسمنت الشمال (9,500) جنيه للطن.

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