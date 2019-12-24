المهدي: الشفيع خضر كان ملازما لنقد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أزاح رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي الستار عن شخصية كانت تلازم سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الراحل محمد إبراهيم نقد في معظم اللقاءات التي جمعتهم. وقال المهدي في برنامج (حوار خاص) بفضائية الخرطوم: (إلتقيت نقد أكثر من مرة، وكنا نجد معه الشفيع خضر كأنما كان يعده ليكون قائداً للحزب من بعده). وأضاف: (الشفيع تعرض لمؤامرة كبيرة قادت لإبتعاده رغم أنه كان مؤهلاً جداً لقيادة الحزب). وقال الإمام: (مبادرة الشفيع خضر وفكرته في تقارب اليمين واليسار فكرة سليمة جداً، وينبغي أن تسبق أي نوع من المصالحة مراجعات تجعل المصالحة ممكنة ومقبولة). المادة السابقة مقررة الأمم المتحدة عن أحكام قتلة مقررة الأمم المتحدة عن أحكام قتلة خاشقجي بالسعودية: مهزلة المقالة القادمة الزعيم موسى هلال: لا مشكلة لي مع حميدتي.. وحسبو وراء حبسي

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