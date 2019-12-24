الإمام الصادق المهدي: نرحب بإنضمام قوات الدعم السريع لحزب الأمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدى رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي قبولهم وترحيبهم بقوات الدعم السريع إذا كانت لديهم رغبة الإنضمام لحزب الأمة. وقال المهدي في حلقة خاصة من برنامج (حوار خاص) بفضائية الخرطوم: (إذا كانت هنالك رغبة من الدعم السريع للإندماج في حزب الأمة فنحن جاهزون لذلك ومرحبون ونتمنى لهم مسيرة ناجحة في تحقيق أهدافهم).

من جهة أخرى دعا المهدي لعقد مؤتمر قومي اقتصادي يتم فيه دعوة كل المعنيين بالاقتصاد لتشخيص المرض الاقتصادي السوداني. ووصف العلاج ووضع الأولويات وتحديد المطلوب من الأسرة الدولية التي تحمل البلاد الآن أخطاء النظام السابق. ونعت المهدي، الاقتصاد السوداني أن فيه (فوضى) وموروثات خطيرة. المادة السابقة قائد بقوات حفتر يؤكد تورط مصر والإمارات في قصف العاصمة طرابلس المقالة القادمة مقررة الأمم المتحدة عن أحكام قتلة مقررة الأمم المتحدة عن أحكام قتلة خاشقجي بالسعودية: مهزلة

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