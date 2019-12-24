قائد بقوات حفتر يؤكد تورط مصر والإمارات في قصف العاصمة طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كد قائد بسلاح الجو التابع لقوات اللواء الليبي “خليفة حفتر”، مشاركة طائرات مصرية، وأخرى إماراتية، في العمليات الدائرة لقصف العاصمة الليبية طرابلس.

وقال “عامر يوسف الجقم”، مساعد آمر سلاح الجو بقوات “حفتر”، إن طائرات من طراز “رافال” وأخرى من طراز “إف-16″، التي تتبع للجيش المصري، تشارك في عمليات القصف.

وأضاف في مقطع فيديو مصور، تم تداوله عبر مواقع التواصل، أن العمليات الجوية في مصراتة وطرابلس تتم بطائرات مصرية تعود لقواعدها في الأراضي المصرية عقب القيام بمهامها القتالية.وتجري عمليات القصف بتنسيق بين قوات “حفتر” ونظام الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، إضافة إلى دعم إماراتي عبر الطائرات المسيرة.

وأفاد بأن المقاتلين الروس من فرقة “فاجنر” يتواجدون في مدينة ترهونة لدعم قوات “حفتر”، حيث يتولون تشغيل منظومات الدفاع الجوي والتشويش، إضافة إلى قوة فرنسية تقدم الدعم اللوجستي والاستطلاع والتنصت لصالح قوات “حفتر”.

وقبل أيام، اتهم المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التي تقودها قوات حكومة “الوفاق” (معترف بها دوليا)، أبوظبي بتورط طائرات إماراتية في قصف مقر الكلية الجوية في مصراتة شرقي طرابلس.