إيران: إسرائيل ستندم على غاراتها وجرائمها في سوريا

الخليج 365: صرح مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بأن إسرائيل ستتلقى عاجلا أم آجلا الرد على غاراتها وجرائمها في سوريا، تعليقا على القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا.

وشدد ولايتي على أن “الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في المنطقة لا يمكن أن تمر من دون رد”.

وتوعد إسرائيل بأنها “ستندم على جرائمها” حيث ستتصدى “المقاومة في سوريا ولبنان للجرائم الأمريكية والإسرائيلية”، مضيفا أن “حزب الله سيسوي إسرائيل بالتراب إذا هاجمت لبنان”، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية. المادة السابقة تركيا: أحكام القضاء السعودي في قضية تركيا: أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي “مجرد استهزاء بذكاء العالم” المقالة القادمة إثيوبيا تعلن اكتمال 70% من أعمال “سد النهضة” والانتهاء منه عام 2023

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