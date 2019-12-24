شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بأن قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي “مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره”.

وكتب ألطون، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “إن تركيا سوف تواصل جهودها من أجل كشف جميع تفاصيل مقتل خاشقجي”.

وأضاف: “قرار القضاء السعودي بشأن مقتل خاشقجي والإدعاء بأن حفنة من مسؤولي الاستخبارات ارتكبوا هذه الجريمة هو مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره”.

ووصف ألطون، قرار القضاء السعودي، الذي جاء بعد شهور من جلسات الاستماع السرية حول اغتيال خاشقجي، بـ”الفضيحة”، وبأنه “منح حصانة للأشخاص الذين أرسلوا عصابة القتل إلى اسطنبول على متن طائرة خاصة، وقاموا باغتيال خاشقجي وإخفاء جثته”. المادة السابقة دعوا نبيل اديب يعمل بشكل مهني المقالة القادمة إيران: إسرائيل ستندم على غاراتها وجرائمها في سوريا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي “مجرد استهزاء بذكاء العالم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.