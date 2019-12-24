دعوا نبيل اديب يعمل بشكل مهني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تفاعل السودانيون داخل وخارج السودان وكذلك كثير من الاحرار فى العالم تفاعلوا مع قضية فض اعتصام القيادة العامة عشية عيد الفطر المبارك والدماء التى اريقت والعدد الكبير من الشهداء الذين سقطوا ، وظلت المطالبات تترى ومن جميع الجهات تنادى بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تكشف ما خفى على الناس فى هذه الجريمة وتذلل امامها كل العقبات لتصل الى هدفها وتنهى الغموض الذى يكتنف هذا الملف الهام وبذا تتضح الحقيقة ولو بصورة نسبية ، وقد تشكلت اللجنة الفنية المختصة المحايدة واسندت رئاستها الى قانونى ومهنى معروف فى بلادنا وهو الأستاذ نبيل اديب وقد باشرت اللجنة تهيئة الظروف التى تمكنها من العمل دون أى عوائق وقد استبشر الناس بهذه اللجنة خيرا ورأوا فيها الجهة المناسبة للقيام بهذه المهمة الكبيرة والحساسة وبالفعل بدأت اللجنة عملها لكن السيد رئيس اللجنة الأستاذ نبيل اديب خرج علينا محذرا من عدم تمكنهم من اداء عملهم مشتكيا من ما يعتبرها عقبات وننقل ادناه ماقاله الأستاذ نبيل :

أكد الأستاذ نبيل أديب عبد الله رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 3 يونيو 2019، بأنهم يتعرضون لضغوط كبيرة سياسية وليست قانونية مهنية في قضية حساسة للغاية، وذلك في برنامج حوار مفتوج بقناة النيل الأزرق .

وذكر أديب بأن البعض أصبح يحرك أهالي الشهداء بانطباع لابد من تمثيلهم باللجنة، وهناك أشخاص يتحدثون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكاية واضحة وهذا تأثير على العدالة أصلاً لكن المسألة في المطالبة أن تثبت أنك تقف في جهة معينة ضد الحيادية والحديث في (السوشيال ميديا) عن دور أكبر لأهالي الشهداء، منوهاً إلى أنه لا يوجد دور في اللجنة لأيّ طرف، باعتبار أنها لجنة محايدة .

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ونناشد الجميع وخاصة النشطاء على السوشيل ميديا ان لايتحدثوا فى ما لايعرفون وليرجعوا فى المسائل الفنية الى اهل الاختصاص وبذا يحافظون على الحقوق من الضياع وفى قضية التحقيق هذه نتمنى ان نترك نبيل اديب يعمل بشكل مهنى فهذا أفضل لكم ولنبيل نفسه وللحقيقة ولحقوق الشهداء وذويهم