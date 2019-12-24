محاكمة قتلة خاشقجي .. مجافاة المنطق.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب إكتمال التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، وقال المعجب ان المحكمة قضت ببراءة كل من نائب رئيس المخابرات السابق أحمد عسيري و المستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني موضحا انه لم يثبت تورطهما في هذه الجريمة.

النائب العام أشار إلى الافراج عن القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي لعدم ثبوت التهمة عليه.

وقال المعجب ان المحكمة قضت بإعدام خمسة ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن هذه الأحكام لا تزال ابتدائية وليست قطعية.

هذا ما جاءت به انباء السعودية وقد تم الاعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده السيد النائب العام تحدث فيه عن هذه القضية التى شغلت الرأى العام المحلى والعربى والعالمى.

وكان خاشقجى قد قتل مطلع اكتوبر 2018 فى القنصلية السعودية باسطنبول وحامت يومها – والى اليوم – حول تورط كبار فى تصفية الرجل ، وقد حدثت تفاعلات كبرى أيام ارتكاب الجريمة حول الحدث واستنكرته كافة الجهات وتحدث الكثيرون بناء على قرائن متعددة عن ارتباط البلاط الاميرى بالجرم وان ولى العهد الامير محمد بن سلمان غير بعيد غالبا عن هذا الأمر وذهب اخرون الى انه مسؤول بشكل مباشر عن ما حدث لابوصفه الملك الفعلى فحسب بل باعتباره محرضا على الفعل وانه ماتم إلا تنفيذا لاوامره مباشرة وانه كان على ارتباط مفصل واتصال تام بمرتكبى الجريمة سواء أكان ذلك مباشرا كما يرجح الكثيرون أو بطريقة غير مباشرة كما يذهب اخرون.

الخارجية التركية من جهتها علقت على الحكم بشأن مقتل خاشقجى بأنه أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة .

وكانت تركيا قد قالت ان بيدها ادلة دامغة على ادانة جهات امرت بارتكاب الجرم وطالبت الرياض بتسليمها الفريق المكون من خمسة عشر شخصا على ارتباط مباشر بمستشار محمد بن سلمان سعود القحطانى على اعتبارهم المتهمين بارتكاب جريمة القتل .

منظمة مراسلون بلا حدود قالت ان الحكم لايحقق العدالة ، وقالت منظمة العدل الدولية مثل ذلك وقالت إن المحاكمة لم تكن حقيقية، وقال الامين العام للامم المتحدة لابد من فتح تحقيق حر نزيه يبين الحقيقة لان هذا الحكم لايستقيم ، وقالت صحيفة واشنطون بوست التى كان يعمل بها الضحية ان السعودية ذبحت العدالة وقالت المحققة الاممية كومارا ان الحكم يجب ان يشمل من امر بتنفيذ الجريمة خاصة وان المنفذين اكدوا مرارا أنهم ينفذون اوامر عليا وقالت ان الحكم الصادر يثير السخرية ويبعث على الاشمئزاز ، ورفض الحكم نوابا بارزين فى الكونغرس الامريكى.

وصرح وزير الخارجية البريطاني في بيان تعقيبا على إعلان النيابة السعودية إصدار أحكام على متهمين بجريمة قتل خاشقجي إن عائلة الصحفي “تستحق أن ترى العدالة تتحقق في قضية قتله الوحشي.

وفي ردود الفعل أيضا، قال المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش إن محاكمة قتلة خاشقجي لم يتوفر فيها أي قدر من الشفافية، وتخوف الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف دولوار

أن تكون هذه الأحكام “وسيلة لإسكات الشهود على الاغتيال إلى الأبد”.

جدير بالذكر ان أسماء المحكوم عليهم (بالاعدام والسجن) لم تذكر فى البيان مما يجعل الشك يدخل النفوس حول الحقيقة ، وانتقدت جهات عديدة تبرئة مستشار محمد بن سلمان سعود القحطانى على الرغم من تواصله التفصيلى لحظة بلحظة مع فريق القتل ، وايضا لم يقبل الكثيرون تبرئة أحمد العسيرى على الرغم من اشرافه المباشر على التيم الذى نفذ الجريمة ، وايضا لم يقبل المراقبون الحكم ببراءة القنصل السعودى فى اسطنبول محمد العتيبى رغم الدور البارز الذى لعبه فى مراحل مختلفة لارتكاب الجريمة .

والمعروف ان تركيا تستطيع فتح القضية فالجريمة ارتكبت على ارضها ولها الحق ان تتساءل عن مكان الجثة وعن المتهمين المحددين بالاسم الذين اثبتت التحريات التركية ارتكابهم الجريمة وطالبت بتسليمهم اليها وهو مارفضته السعودية يومها بشكل قاطع وتعهدت بمحاكمتهم لديها لكن تم إعلان الحكم من قبل النائب العام السعودى ولم تظهر أسماء المتهمين الذين غادروا تركيا بعد ارتكاب الجريمة .