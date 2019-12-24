روحاني: واشنطن ستوقف ضغوطها علينا عاجلاً أم آجلاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستوقف الضغط على بلاده عاجلاً أم آجلاً، وقبل الانتخابات الأميركية أو بعدها.

كلام روحاني جاء خلال استقباله وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

ورأى الرئيس الإيراني أن الظروف التي تمر بها إيران مؤقتة، مشيراً إلى أن بلاده “تسعى إلى تخفيف التوترات وتأمين الأمن الدائم في المنطقة، وخاصة في الخليج وبحر عمان”.

ووصف الوزير الهندي زيارته إلى طهران بأنها “بناءة جداً”.

وقال “ناقشنا (مع المسؤولين الإيرانيين) سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين، وقد تم الاتفاق على إسراع وتيرة مشروع جابهار”.

وتعتبر وكالة “مهر نيوز” أن الهند تعتبر من الاطراف الرئيسية للاستثمار الاجنبي في مشروع تطوير ميناء الشهيد بهشتي في جابهار، وهو “يعتبر بوابة دخولها (الهند) الى دول أوراسيا عبر ممر الشمال – الجنوب، كما أنه أهم مسار بري للهند لنقل بضائعها الى افغانستان من دون المرور بالاراضي الباكستانية”.

من جهة أخرى، بدأت الدائرة الثانوية لمفاعل آراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل بالعمل أمس الإثنين.

وقال رئيس “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” علي أكبر صالحي، إن عمل الدائرة الثانية للمفاعل مختصة بضبط الحرارة وتبريد قلب مفاعل آراك.

وأكد صالحي على أنه “ليس لدينا أي قيود الآن على تخصيب اليورانيوم وجاهزون لإنتاج أي نسبة في حال اتخذت القيادة الإيرانية ذلك”، مضيفاً أن “أغلب خطوات إيران يمكن العودة عنها إذا التزمت أوروبا بتعهداتها”.

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