وقفات مع كلام النائب العام

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد النائب العام جاء فى وقت مهم واجاب على بعض الاسئلة التى كانت عالقة فى الاذهان مما جعل البعض يصفه بالمؤتمر الصحفى الهام الذى اطلق مواقف واضحة ، وبعض المتابعين وصفوه بالمؤتمر الصحفى النارى على حد قولهم . وقد راينا ان نتوقف مع بعض ما ورد فيه معلقين بحسب مايقتضيه الحال .

قال السيد النائب العام :

* إجراءات قانونية لإسترداد مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله قوش من مصر عبر الشرطة الدولية(الأنتربول) لمحاكمته بالداخل.

وهذا الخبر بحد ذاته يصلح ان يجعل الوصف للمؤتمر الصحفى بالنارى فى مكانه ، ومن المعروف ان قوش فى نفسه صندوق أسرار ولو تم جلبه ومحاكمته فربما جر الأمر كثيرين الى السجن ، ولاشك ان الرجل مسؤول بحكم منصبه وادارته للجهاز عن جرائم القتل والتعذيب لكنه ليس بالرجل السهل الذى يمكن يقع بسهولة ومن المتوقع ان يكشف الرجل خفايا ربما قلبت موازين كثيرة وربما تعود حتى على الحاكمين الحاليين بالحرج بلحاظ ماقيل من تنسيق وارتباط بين بعضهم وقوش فى امر اعتصام القيادة والاشهر التى شهدت الاحتجاجات على البشير.

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وقال :

* نتيجة للحكم الصادر ضد المخلوع، قد فتحنا بلاغات في كل من أشار لهم المخلوع باستلام أموال منه، سواء كانت جامعة افريقيا او عبد الحي او غيرها

وهذا الكلام يفتح الباب واسعا أمام القانونيين لصياغة مذكرات الاتهام بحق من ذكر المخلوع انه سلمهم اموال ، ومن المعروف ان الكثيرين تناولوا استلام عبد الحى يوسف اموالا من المخلوع وقد حاول عبد الحى اكثر من مرة التأكيد على ان الأموال لم تكن شخصية وانما لمؤسسته الاعلامية وهذا ايضل يجعل مسار القضية يمضى فليس المهم ان تكون عطية المخلوع لعبد الحى شخصية وانما حتى دعم مؤسسته الاعلامية يبقى محل نظر وهذا يختلف بالطبع عن جامعة افريقيا والسلاح الطبى وغيرها من الجهات التى ورد اسمها على لسان المخلوع .

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وقال :

*عدد من رموز النظام السابق يواجهون تهما تصل عقوبتها الإعدام و لا يمكن الإفراج عن مرتكبيها بالضمان

انتشرت فى الاونة الأخيرة الكثير من النداءات لتقديم المحتجزين من قادة النظام البائد الى محاكمة أو إطلاق سراحهم وقد تظاهر ذووهم يطالبون بذلك وفى مسيرة السبت 14 ديسمبر التى نظمها اعضاء المؤتمر الوطنى المحلول ارتفعت الاصوات بهذا الطلب وبالفعل خاف الناس من اقدام الحكومة على إطلاق سراح هؤلاء المتهمين والخطر الذى يمكن ان يشكلوه وكذلك ما ينتظر بعضهم من محاكمات على جرائم فادحة تصل عقوبتها الى الاعدام ولكن كلام السيد النائب العام هذا اراح الكثيرين وبعث الطمأنينة فى نفوسهم.

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وقال :

* فتحنا اجراءات التحقيق في ملف دارفور منذ ٢٠٠٣، واطلعنا على كل التقارير الموجودة، سواء تمت المحاكمة داخل السودان او خارجه ، وهم حوالي ٥١ شخص على رأسهم البشير وعبد الرحيم محمد حسين وهارون وكوشيب، وهو تحقيق معقد من ناحية الاجراءات، وقد توقف هذا التحقيق منذ ٢٠٠٨، وسيتم بطريقة مختلفة تماما.

قضية دارفور تكفى لوحدها لادانة المجرمين المباشرين وتوقيع اقسى العقوبات عليهم اضافة الى معاقبة الحزب المحلول وقادته جميعا ولو بحظر نشاطهم السياسى لمدة من الزمن وذلك بسبب المجازر التى اقترفت تحت سيطرة حزبهم ، ومن المهم ما أشار إليه النائب العام من ان صعوبات كبرى تواجه التحقيقات وإن عراقيل وضعت امامها وهذا مايجعل القول باتجاه السلطة الى اخفاء معالم جريمتها قولا راجحا ، والجميع ينتظرون الان ماتفضى إليه التحقيقات الجديدة.