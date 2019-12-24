عناوين السياسية الصحف السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

توقّعات بانهيار الدولار لـ 60 جنيهًا عقب تصدير كميات ضخمة من الذهب

إعفاءات في الموارد المائية وهيئة الموانئ البحرية وجهاز المغتربين ومجلس الصحافة

تأكّيدًا لما انفردت به التيّار ..تعليق مفاوضات مسار الشرق

لقاء مفاجئ بين الحسن وجعفر الميرغني

وفاة وإصابة 24 مواطنًا بحادث

جياد تنفي امتلاك نافذين بالنظام البائد أسهم بالشركة

الزكاة بالبحر الأحمر تضخ ثمانية وثمانين مليون جنيه للفقراء والمساكين

الجريدة

محاولة اختطاف نجل وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام

وزير الشؤون الدينية: فساد كبير بالأوقاف

أمر قبض في مواجهة عبد الحي يوسف

مواجهات بين وزير الزراعة والمطالبين باقالته بالوزارة

“حميدتي : عبد العزيز الحلو رجل فاضل خاض تجارب مريرة

“المؤتمر السوداني : تصريحات الدقير تم تحريفها

جامعة أفريقيا تتأسف على تصريحات النائب العام

لجان مقاومة القضارف تنظّم وقفة احتجاجية بسوق القضارف

الرأي العام

أنباء عن إبعاد فرنسا لعبد الواحد

اعفاء مدير الموانئ و(أميني) مجلس الصحافة وجهاز المغتربين

المهدي: نرحب باندماج الدعم السريع في حزب الامة

أخبار اليوم

رئيس الوزراء يتعهد بإعداد مشروع ميزانية جديد.

الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد ارتفاع إصابات ووفيات الإيدز بالبلاد.

الحكم بالإعدام على 5 سعوديين والسجن 24 عاما لــ » 3» بتهمة قتل الصحفي « جمال خاشقجى «.

مجلس الوزراء يواصل اليوم اجتماعاته حول الموازنة.

إعفاء أمين عام جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج وأمين عام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.

الوطن

حملة إعفاءات جديدة تطال مسؤولين حكوميين

نجل خاشوقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به

حمدوك يواصل حملة الإعفاءات وسط المؤسسات الحكومية

آخر لحظة

حمدوك يرفض إقالة وزير الزراعة ويعفي (4) مسؤولين

اتهامات لأعضاء بالسيادي بعرقلة المفاوضات

الدار

الإعدام والسجن 24 عاما لثلاثة في قضية مقتل الصحفي السعودي (خاشقجي)

النيابة تواصل التحقيقات مع أحمد هارون

لجنة التحقيق في الخطوط البحرية تدعو المواطنين للتبليغ وتلتزم بالسرية والحماية

السجن المؤبد لمتهم بالتحرش بطفل

إعفاء وكيل الري وامين عام جهاز تنظيم المغتربين ومدير هيئة الموانئ

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الرياضيات للأساس والأحياء للثانوي

Advertisements

المجهر

*الصادق: الشيوعي يعمل بطريقة متخلفة ولا مانع من دمج الدعم السريع في حزب الأمة

(المجهر) تتحصل على تفاصيل المصالحة بين (الحسن) و(جعفر الميرغني)

اليوم التالي

إعفاء مدير الموانئ وأمين عام جهاز المغتربين

نيابة الثراء الحرام تخضع وداد بابكر إلى التحقيق

حميدتي: “عبد العزيز الحلو” رجل فاضل فقط كانت لديه تجارب مريرة ”

دقلو: الشعب هو الضامن لاتفاق السلام المرتقب

الصادق المهدي: دعونا الشيوعي لمراجعة موقفه من الدين فرفض

قلواك: مسار الشرق سيعقد مؤتمراً عاماً بالخرطوم

السوداني الدولية

موسى هلال للسوداني الدولية: لا مشكلة لي مع حميدتي

بلاغات متبادلة بين منظمة الدعوة الإسلامية و الحرية والتغيير

تمديد اتفاقية النفط بين الخرطوم وجوبا لـ 3 سنوات

حميدتي: الشعب هو الضامن لاتفاق السلام المرتقب

ضبط شبكة إجرامية متخصصة في السطو بنهر النيل

“تجمّع شباب مناطق البترول : مخلفات بترولية في العراء

مفرح: محاصرة الجماعات المتطرّفة ستكون عبر منهج الوسطية

خبراء: العدالة الانتقالية تتطّلب جهود المجتمع والمؤسسات

الانتباهة

إحصائية مخيفة لعدد الوفيات والإصابات بالإيدز

الجيش: الشعارات المطلقة ضدنا أصوات نشاز

تعليق التفاوض بجوبا 4 أيام

جهاز الرقابة النووية: لا توجد إشعاعات بمستشفى الذرة وسد مروي

إعفاء أمينا جهاز المغتربين ومجلس الصحافة

إجلاء 300 أسرة عالقة في مركب تجاري ببور بسبب الاشتباكات

لجنة المفصولين: فصل 300 ألف من الخدمة المدنية في عهد الإنقاذ

هدسون للإسلاميين : السودان يسعى إلى تحقيق العدالة بجدية

الحداثة

ميرفت حمد النيل: عدد الوزراء غير كافٍ لإدارة الحكومة

وزيرة الخارجية: لن أطارد مروجي الشائعات واخبارهم المغشوشة

الصحة: تسجيل 2.400 حالة وفاة بالأيدز

تعليق التفاوض في مسار الشرق لـ 3 أسابيع

الأساتذة السودانيون بالجامعات الأمريكية يبحثون سبل دعم الحكومة الانتقالية

“الحرية والتغيير تؤكّد مطالبتها بإقالة وزير الزراعة

إعفاء المدير العام لهيئة الموانئ البحرية

وزير الري: تقارب كبير بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

الصيحة

عقار لـ الصيحة : “الحرية والتغيير نشطاء سياسيون

واشنطن: لم نعد حمدوك بخفض تعويضات ضحايا التفجيرات الإرهابية

“حميدتي : لقاء الحلو كسر حواجز العزلة والشعب هو الضامن للسلام

لجنة انقلاب89 : بعض المتهمين خارج السودان وسيتمّ استردادهم

“جياد للسيارات : لا أسهم لنافذين من النظام السابق بالشركة

الخرطوم وجوبا توقّعان على تمديد اتفاقية النفط حتى مارس 2022

المحكمة تستمع لشهود الاتهام في قضية اختفاء كامري تابعة للقصر الجمهوري

السوداني

موجة إقالات جديدة

قاضٍ يرفض تجديد حبس الخضر

الحاج وراق يحذّر الحكومة من تكرار تجربة غورياتشوف

ضحايا التفجيرات الإرهابية يطالبون السودان بتعويضات تصل 10 مليار دولار

مدير جياد: خسرنا 120 مليون دولار خلال 3 أشهر بسبب فروقات عملة

الإعدام لـ 5 والسجن لـ 3 في قضية مقتل خاشقجي