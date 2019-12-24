عارضة أزياء “إسرائيلية” ترفض الظهور في السعودية وشيك “مكون من ستة أرقام”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة إميلي راتاجوفسكي مؤخرًا ظهورها المدفوع في المملكة العربية السعودية.

وبحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية كشفت راتاجوفسكي، 28 عامًا، أنها رفضت مؤخرًا الحصول على شيك “مكون من ستة أرقام” للمشاركة في مهرجان “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية – مشيرة إلى دعمها للعديد من المواقف السياسية التي تعارضها المملكة العربية السعودية.

يذكر أن عارضة الأزياء من مواليد يونيو/ حزيران عام 1991 في لندن لأب بولندي وأم إسرائيلية، إلا أنها ترعرعت في كاليفورنيا وتنقلت في أوروبا وأمضت جزءاً من طفولتها في إيرلندا وإسبانيا.

وقالت راتجكويسكي لصفحة Diet Prada المهتمة بأخبار الموضة على “إنستغرام”: “من المهم للغاية بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة، ومجتمع المثليين، وحرية التعبير والحق في حرية الصحافة”.

وأضافت: “آمل أن يجلب هذا الأمر المزيد من الاهتمام إلى الظلم الذي يحدث هناك”.