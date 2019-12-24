تركيا تكشف عن “الخطوط الحمراء” لسياستها في العالم العربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح نائب الرئيس التركي “فؤاد أوقطاي” يوم أمس الاثنين، بأن تركيا لن تتخلى عن موقفها في دعم السلام في سوريا، وعن مذكرة التفاهم مع ليبيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أوقطاي في حفل توزيع جوائز النسخة الـ 24 من المسابقة الدولية للصور الصحفية (زووم)، في العاصمة أنقرة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “الأنضول” التركية.

وأكد نائب الرئيس التركي، بأن تركيا لن تتوقف عن محاربة الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره، رغم كل الصعوبات والعداوات التي تواجهها تركيا من عقوبات اقتصادية ومقاطعات سياسية وغيرها.

وأعرب عن استعداد بلاده لإبرام التعاونات العسكرية اللازمة، والمضي قدما إلى جانب الأصدقاء، عندما يتعلق الأمر باستقرار المنطقة، وأكد على أحقية تركيا وشرعية وجودها في مياه المتوسط.

وقال أوقطاي: “جميع خطواتنا تتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية”.

كما أشار إلى قيام حسابات، على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الغربي عموما، بتضليل الرأي العام، خلال تنفيذ عملية نبع السلام شمالي سوريا، وأكد وجود صور كثيرة غير صحيحة، سوقتها وسائل الإعلام الغربي على أنها صور من عملية “نبع السلام”.

وشدد على أن الصحفيين الأتراك الذين كانوا على الخطوط الأمامية في عملية نبع السلام، لعبوا دورا كبيرا في دحض زيف الأخبار الكاذبة عن العملية.