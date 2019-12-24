البحرية البريطانية تضبط مخدرات بقيمة 4.3 مليون دولار‭ ‬في خليج عمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن إحدى سفنها، ضبطت شحنة من مخدر “الكريستال ميث” تزيد قيمتها عن 3.3 مليون جنيه إسترليني (4.3 مليون دولار) مع مهربين في خليج عمان.

وقالت البحرية البريطانية إن أفرادا من طاقم المدمرة HMS Defender، فتشوا قاربا مشبوها مجهول الهوية، شمال بحر العرب.

وعثر طاقم المدمرة في القارب على أكياس بحجم حقائب البريد وفيها كميات من مخدر “الكريستال ميث” تزن جملتها 131 كغ. رويترز

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