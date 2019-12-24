المتغطي بإمريكا عريان.. كاميرون هدسون : تصريحات حمدوك زادت مبلغ التعويضات...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قلل كاميرون هدسون، الباحث في مركز المجلس الاطلنطي في واشنطون والمهتم بالشؤون السودانية، بالتصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أثناء زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية بشأن اقتراب موعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال كاميرون هدسون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ان تصريحات حمدوك : “تسببت في أيقاظ مجموعات الضحايا القوية التي كان يتوجب الاستماع الي رأيها ووجهة نظرها قبل البدء في الاجرءات”.

وأضاف الباحث في مركز المجلس الاطلنطي في واشنطون، ان محاميي الضحايا مارسوا ضغوطا قوية علي البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية علي نحو لم يفصله خبر صحيفة (ذَي هيل) حذّر أسر الضحايا الادارة والكونغرس وطالبوا بإبطاء إجراءات رفع اسم السودان من القائمة .

وأشار الى ان الضحايا : “صعدوا ضغوطهم من اجل دفع التعويضات كاملة وليس القبول بإجراء تسوية جزئية مما يعني زيادة مبلغ التعويضات الي بضعة مليارات إضافية” .