قاضٍ يرفض تجديد حبس “الخضر”

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة علمت مصادر، أن نيابة الثراء الحرام أصدرت قراراً بإطلاق سراح والي ولاية الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر بالضمانة عقب رفض قاضي محكمة الفساد تجديد حبسه. Advertisements ووفقاً للمصادر، فإن نيابة الثراء الحرام وعقب إصدارها لقرار إطلاق سراح الخضر قامت بترحيله لسجن كوبر بناء على خطاب تسليم وصلها في وقت سابق من نيابة الفساد طلبت فيه من نيابة الثراء الحرام تسليمها الخضر للتحقيق معه في بلاغ مدون ضده بشأن “القطار المحلي” عقب انتهاء التحقيقات معه بنيابة الثراء الحرام. وبحسب صحيفة السوداني، فإن نيابة الفساد ستتسلم الخضر من سجن كوبر وستكون مسؤولة عنه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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