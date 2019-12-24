الحاج وراق يحذر الحكومة من تكرار تجربة “غورباتشوف”

حذر الكاتب والمفكر والسياسي الحاج وراق مجلس الوزراء من خطورة العواقب الاجتماعية والسياسية لرفع الدعم عن السلع الاستراتيجية.

وقال وراق لمصادر، إن الأولوية الآن لإعادة بناء المؤسسات وإصلاح النظام المصرفى وإصلاح الخدمة العامة والمدنية وتأسيس شبكات حماية اجتماعية حقيقية كفؤة وفعالة وتنظيم المؤتمر الاقتصادى الذي دعت له قوى الحرية والتغيير ليناقش ويفاضل بين الخيارات الاقتصادية المختلفة بعد تشاور حقيقي بين الخبراء وحوار مجتمعي واسع.

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وأضاف وراق بحسب صحيفة السوداني، بأن اتخاذ قرارات اقتصادية رئيسية قبل إصلاح الخدمة العامة كنظم ولوائح وحوافز لرفع الكفاءة وإيقاف الهدر والفساد يكرر تجربة “غورباتشوف” في الاتحاد السوفيتي السابق والتي أدت إلى خراب الاقتصاد وتدمير الدولة.

وقال انه يستغرب من عناد ومكابرة وزير المالية في رفضه للمؤتمر الاقتصادي والاستعاضة عنه بمشاورات غير شفافة ومع غير الخبراء، وأضاف أن هذا العناد لا يليق بمجلس وزراء مهمته الأساسية تنظيم انتقال البلاد للديمقراطية والتي عمادها وسداها مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات، وأضاف أن هذه الذهنية المعاندة والمكابرة كانت أحد أهم أسباب انهيار النظام السابق وفي حال سيادتها حالياً ستؤدي كذلك لانهيار السلطة الانتقالية، الأمر الذي لا تحتمله أوضاع البلاد الهشة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)