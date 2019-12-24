جامعة افريقيا العالمية تأسف للتصريحات الأخيرة للنائب العام

التاريخ: 24-ديسمبر-2019
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أعربت جامعة افريقيا العالمية عن تأسفها للتصريحات الأخيرة للنائب العام التي ذكر فيها أنهم سيحركون اجراءات جنائية في مواجهة الجامعة على خلفية ما ذكره الرئيس المخلوع في جلسات محاكمته دفعه أموال لها.
وقالت الجامعة في بيان مقتضب: حري بالنائب العام الاطلاع على اتفاقية المقر الموقعة بين الجامعة وحكومة السودان قبل اطلاق اي تصريح من شأنه المساس بسمعتها ونوهت الى أن تلك الاتفاقية تكفل للجامعة كافة الامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمات الدولية.
وأوضحت جامعة أفريقيا أنها منظمة دولية تتخذ من السودان مقراً لها ويحكمها مجلس أمناء مكون من أعضاء من عدد من الدول العربية والافريقية، وذكرت بحسب الجريدة، أنها تتلقى الدعم من اطراف عدة من بينها اشخاص ومنظمات خيرية وحكومات وذلك وفق نظامها الاساسي ويقوم مجلس أمنائها بمراجعة تقاريرها الدورية وإجازة ميزانيتها وصرفها وفقاً لبرامجها واحتياجات طلابها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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