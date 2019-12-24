وقفة احتجاجية للجان مقاومة القضارف

نظمت لجان المقاومة بولاية القضارف وقفة احتجاجية بالسوق العمومي “شارع المليون ثائر” أمس، وقال شهود عيان إن هدف هذه الوقفة الاحتجاجية هو توصيل رسالة لمجلس الوزراء والسيادة للاهتمام باعطاء الاولوية خلال الفترة الانتقالية لمعاش الناس باعتباره الهاجس الأكبر أصبح يؤرق كاهل المواطن نتيجة ارتفاع الاسعار الجنوني.

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وطالب المحتجون من خلال وقفتهم وفقاً للجريدة، بالنظر لموضوع رفع الدعم عن المحروقات، مشيرين الى ان المواطن الغلبان لا يستطيع مقاومة الاسعار المرتفعة يومياً، واقترحوا حلول اقتصادية بديلة لتخفيف اعباء المعيشة للمجتمع مثل تفعيل عمل لجان التغيير والخدمات ببرنامج تنفيذ محطات التمويل بالاحياء ومراكز رئيسية بالسوق العمومي والاسواق الفرعية برئاسة الولاية والمحليات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)