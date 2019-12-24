التاريخ: 24-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
نظمت لجان المقاومة بولاية القضارف وقفة احتجاجية بالسوق العمومي “شارع المليون ثائر” أمس، وقال شهود عيان إن هدف هذه الوقفة الاحتجاجية هو توصيل رسالة لمجلس الوزراء والسيادة للاهتمام باعطاء الاولوية خلال الفترة الانتقالية لمعاش الناس باعتباره الهاجس الأكبر أصبح يؤرق كاهل المواطن نتيجة ارتفاع الاسعار الجنوني.
وطالب المحتجون من خلال وقفتهم وفقاً للجريدة، بالنظر لموضوع رفع الدعم عن المحروقات، مشيرين الى ان المواطن الغلبان لا يستطيع مقاومة الاسعار المرتفعة يومياً، واقترحوا حلول اقتصادية بديلة لتخفيف اعباء المعيشة للمجتمع مثل تفعيل عمل لجان التغيير والخدمات ببرنامج تنفيذ محطات التمويل بالاحياء ومراكز رئيسية بالسوق العمومي والاسواق الفرعية برئاسة الولاية والمحليات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية للجان مقاومة القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.