أخبار الخليج 365.. تكشف ملابسات نتيجة طلاب المختبرات الطبية بكلية بورتسودان الأهلية بين الحقيقة والفوتوشوب

بروف أنس : المجلس أجاز النتيجة بعد تعديلات طفيفة لهذا السبب

النتيجة المتداولة في الوسائط ( مضروبة وفوتوشوب ساي )

د.محمد عمر : نحن لا ننكر أن هناك خطأ كان موجوداً في المعادلة ولكن ….

ظهرت الأخطاء لأن الكمبيوتر لم تعرف له (ن ، س) (نجاح سابق) و بعد ساعات قليلة إكتشفنا أن المعادلة غير مظبوطة

طالب: هناك طلاباً لأول مرة يمتحنون فكيف تكتب( ن ،س) نجاح سابق أمامهم

طالب آخر: حديث منسق المختبرات حول النتيحة” كذب وبهتان”

طالب ثاني : نناشد وزيرة التعليم العالي بضرورة التدخل لوقف مهزلة كلية بورتسودان الاهلية

أحد الطلاب: هناك طالب لديه ثلاث بطاقات بارقام جامعية مختلفة لنفس المستوى

طالب : إقالة منسق البرنامج وحل اللجنة مطلب الطلاب لفك الاعتصام

إنفجرت الأوضاع على نحو مفاجئ بين طلاب قسم المختبرات الطبية بكلية بورتسودان الاهلية وبين إدارة الكلية وذلك على خلفية سحب الإدارة لنتيجة الطلاب من الموقع الرسمي للكلية بسبب أخطاء في النتيجة عزتها الإدارة لخطأ في عدم تعريف الكمبيوتر لعبارة (ن ، س) التي تعني نجاحاً سابقاً ، أشار فيها عميد الكلية في الوقت ذاته إلى صحة النتيجة الورقية التي أعلنت في البورد ، لكن طلاباً من المستوى الثالث مختبرات طبية قالوا إن زعم الإدارة هذا كذباً وبهتاناً وقالوا إن كثيراً

من الطلاب وجدوا نتائجاً مماثلة لهم في نفس المستوى مختلفة عن غيرها وأن الخطأ كان مقصوداً ومتعمداً ولا علاقة له بالسستم أصلاً، وقالوا بأن الإدارة ظلت تتلاعب في نتائجهم لأعوام كثيرة مضت ،وطالبوا بإعادة الإمتحانات وحل اللجنة التي فوضت لإعادة التصحيح وإقالة منسق القسم فوراً، وكشفوا (لكوش نيوز) عن معلومات مثيرة وخطيرة للغاية قد تعصف بسمعة الكلية ذائعة الصيت إن صحة إتهاماتهم ،هرعت أخبار الخليج 365 على الفور لإدارة الكلية لتقصي الحقائق وإستطلعت عدداً من الطلاب في محاولة منها لمعرفة حقيقة القضية التي لم تحل حتى كتابة هذا التحقيق فإلى مضابط الكارثة :

إستخدام سيئ للميديا

في أول زيارة لي لكلية بورتسودان الأهلية كانت متزامنة مع هتافات الطلاب احتجاجاً على ما حل بمصائرهم ، دلفت مباشرة لمكتب عميد الكلية المسؤول الأول بها أ.د أنس عبد الحفيظ الحسن ،طرحت عليه عدة اسئلة خاصة بالأزمة ، إستقبلني بمكتبه شاكراً وصول أخبار الخليج 365 لمقرهم لأخذ المعلومة منهم مباشرة وعلى الفور إستدعى أمين الشئون العلمية د.أحمد محمد بلال ، ومنسق قسم المختبرات الطبية د. محمد عمر ليشرحا ماحدث بالضبط ، حيث بدأ بروف أنس عميد الكلية حديثه قائلاً: ظلت نتائج كلية بورتسودان الأهلية منذ سنوات طويلة ليست بها تشكيك وأنها اي النتيجة تمر عبر مراحل الأولى منها أساتذة القسم الذين يجتمعون ويتدارسون فيها ويقومون بإجازتها ومنهم ترفع إلى مجلس الأقسام وهو بدوره يقوم بتدارسها أيضاً ومن ثم يقوم برفعها للمجلس العلمي وهو الجهة العليا ، أعلى جهة أكاديمية بالكلية ويتكون من رؤساء الأقسام وأساتذة من خارج الكلية مضيفاً بأن هذا المجلس العلمي هو السلطة العليا لإجازة النتيجة ،أو تعديل أي لائحة ،أو تعديل جدول الإمتحانات ،أو كل ما يتعلق بالنشاط الأكاديمي .

ويتابع بروف أنس قائلاً : المجلس العلمي تدارس هذه النتيجة وأجازها بعد تعديلات طفيفة قائلا: (عادة بتتعمل تعديلات طفيفة جداً ،في بعض الطلاب بيكونوا “قررربوا للنجاح” ودي حاجة في كل المجالس العلمية وممكن يوافقوا على إنو يمنحوا درجة النجاح وتعلق النتيجة بعد ذلك عادي جداً نفس الاجراء عادي جداً ) إنتهى الاقتباس.

ويواصل البروف قائلاً: النتيجة جاءت من المجلس العلمي وإطلع عليها ونظر في حالة كل طالب وكان السؤال عادي لماذا هذا رسب وهذا مابه هذه المرة وهكذا للتدارس حتى اجيزت النتيجة و(علقت ) .

الحقيقة هذا العام كانت لدينا محاولة إنزال النتيجة في الموقع الرسمي للكلية وبالفعل أنزلت لكن الذي حدث أنه لدينا طلاباً اعادو السنة ولديهم مواداً نجحوا فيها فهؤلاء لاندعهم أن يعيدوا موادهم التي نجحوا فيها ، أما الطلاب الراسبون فندعهم يمتحنون المواد التي رسبوا فيها ، وأمام المواد التي نجحوا فيها يكتب (ن ،س ) أي نجاح سابق المؤسف أن الكمبيوتر لم يعرف له (ن ،س ) له فقام بأخذ (الكولم) المجاور له أخذ في مرات (F) أو ( _ ) إنتبه الاخوة في المعمل (Lab) إلى الخطأ وتم تعديل الخطأ وصحح الخطأ وأنزل مرة أخرى وأعلنت النتيجة الورقية في البورد معلقة 100% صحيحة (ومافيها أي حاجة) فاستغل بعض الطلاب( يعني) أن هذا الموضوع به تزوير وهناك النتيجة تغيرت مع العلم هي نفس النتيجة الورقية المعلقة.

بعض الطلاب للأسف الشديد بالتقنية الموجودة بالفوتوشوب (طلعوا نفسهم) ناجحين .

حتى حضر إلينا ولي أمر طالبة يحمل نتيجتها قائلا: أن إبنته ناجحة فكيف تقومون بترسيبها ذكرنا له ان هذا الرقم الذي بصحبتك للنتيجة التي بحوذتك ليس رقم إبنتك وأن الصحيح كذا وكذا وبالفعل قمنا بادخال الرقم الصحيح أمامه في الكمبيوتر و اطلع على نتيجة ابنته الحقيقية وحينها قلت له (النتيجة الفي يدك دي ماياها دا فوتوشوب ) للاسف مثل هذه الاشياء بتضر بسمعة اناس كثيرون وتضر بسمعة الكلية وأعتقد هذا استخداماً سيئ للميديا .

تأكيدات للرأي العام

ويتابع بروف أنس قائلا : نحن في كلية بورتسودان الاهلية نؤكد (لكوش نيوز) وكل المواطنين أن نتائجنا نزيهة وليس بها اي تغيير ولا اي أحد يستطيع أن يغيرها وفي معرض رده على سؤال لي عن إستقالة أي من أساتذة الكلية نفى قائلا: لم يستقيل أي أستاذ بخصوص ذلك الأمر إلا أنه رجع وقال هناك استاذاً واحداً إستقال لأسباب وظروف أسرية خاصة به ولم أبت فيها كعميد بعد ولاعلاقة لها بهذا بل كان مجتمعاً معنا في ذلك الخصوص في الاجتماع وايد ماورد في الاجتماع وقال أنا موافق مع الكلية قلباً وغالباً .

ليس بالصياح وحده تكون الإقالة

بالنسبة لتغيير رئيس القسم الخاص بالمختبرات الطبية أو أي من الوظائف الإدارية ،الوكيل، أو أمين الشئون العلمية يقول بروف أنس أنها تخضع الى قانون المجلس القومي للتعليم العالي الصادر منه أمر التأسيس مستمد من ذلك القانون الذي ينص على أن يتم ذلك عبر توصية من العميد إلى مجلس الأمناء وإذا كان الامر خاص بإقالة العميد يكون بتوصية من مجلس الأمناء إلى الوزير ويصدر بعد ذلك الوزير قراره .

إضافة لذلك العميد لا يجيز اللوائح وحده فلذلك صياح الطلاب في هذا الامر ليس ذا معنى – مقاطعة – هل هناك لجنة تحقيق شكلت من قبلك بخصوص هذا الشأن ؟ نفى قائلا : ليست هناك شبهة لكي نحقق فيها لكن شكلنا لجنة لمراجعة النتائج لمن يرغب من طلاب قسم المختبرات الطبية الفصل الدراسي الزوجي أكتوبر 2019م للنظر في أمر أي طالب متضرراً عليه أن يقابل تلك اللجنة وإذا كان مشككاً نقوم بإعادة التصحيح بواسطة أساتذة من خارج الكلية على حساب الكلية بعدها نقرر وهذه اللجنة محايدة .. لم يتقدم اي طالب إلى هذه اللجنة وانا هنا أتساءل لماذا لم يتقدموا ؟ الطالب المتضرر عليه أن يأتي وتكون اللجنة وتنظر مرة أخرى وتعرض على الطالب ويوقع على ذلك .

جدل كبير جداً جداً

يقول دكتور محمد عمر منسق قسم المختبرات الطبية بكلية بورتسودان الأهلية لكوش نيوز ، بعد رفع النتيجة واجازتها للمرة الثانية بواسطة المجلس العلمي قمنا برفعها في الموقع بواسطة رقم كل طالب لكي يعرف نتيجته فقط عكس النظام السابق عبر ال (PDF) والذي كان يمكن الجميع من معرفة كل النتيجة .

نحن لا ننكر (إنو في خطأ كان موجود في المعادلة بتاعة الإكسل) وهي ان الجهاز غير معرف له (ن ،س) وظهرت الاخطاء التي ذكرها السيد العميد وهي ظهور الاخطاء في (كولم) قرار المجلس العلمي الذي يجمع السمسترين الفصلان الدراسيان مع بعض لكن النتيجة في (باقي البون) صحيحة ولاتوجد أي مشكلة في البيانات .

والذي حدث انه بعد ساعات اكتشفنا أن المعادلة (مامظبوطه) بعدها سحبت وعدلت واجيزت بواسطة المجلس العلمي الذي صادق عليها للمرة الثانية للامانة العلمية .

تلك الربكة استغلها بعض الطلاب ولا استبعد أن هناك جهات أخرى تسعى وراء الطلاب وتحرضهم على ذلك وهو ما أحدث جدلاً كبيراً جداً جدا .

والجدل الذي حصل أدى إلى أن بعض الطلاب يطالبون فيه بعدة مطالب منها إقالة منسق البرنامج وهو مطلب للخطوات التي تاتي بعدها لان اهم مطلب في البيان هو عمل إمتحان إستثنائي للطلاب لتوفيق اوضاعهم مستندين في ذلك أن ذلك طبق في جامعتين أخرتين ونجح كل الطلاب لذلك نجد هدفهم ينحصر في تلك النقطة ، مع أنهم يعلمون سلفاً ان هذا الحديث والمطلب غير مقبول في القسم .

وبالعودة لتلك الاخطاء في النتائج والتحويل من النظام البدائي إلى الرقمي حصلت من قبل فيه مشاكل في كل من جامعة الخرطوم والسودان والبحر الاحمر خطأ تقني والجميع يتداركه بنفس الطريقة التي اتبعناها ، لكن الحدث الذي يناقش في مواقع التواصل الاجتماعي (بيعمل راو) يكون التعامل معه (صعب شوية) .

كذب وبهتان

يقول طالبان أستطلعتهما (أخبار الخليج 365) حول التصعيد الخاص بنتيجتهم بعد إستماعهم للتسجيلات الصوتية من عميد الكلية ومنسق البرنامج بعد ان طلبا حجب هويتهما خوفا من الغدر بهم من إدارة الكلية على حد تعبيرهم يقول احد الطلاب أرد

على إدارة الكلية بان تبريركم للاخطاء الفادحة التي حصلت في القسم الخاص بالمختبرات الطبية نكرر ونردد بأن هذه الأخطاء اخطاء ممنهجة واخطاء كانت على مضى السنين الماضية ومنسق القسم يذهب للعمل بنفس الرؤية ونفس

المنهج على مدار السنين الماضية ويبرر بأن الاخطاء في النظام بان السستم لم يتعرف على (ن،س) نجاح سابق علماً بأن هناك طلاب من المستوى الأول هم لأول مرة يمتحنوا ولم يعيدوا أصلاً ولدينا البينة لكي تكتب أمامهم (ن ، س) هذا جانب، أما بالنسبة لطلاب المستوى الثالث مختبرات في العام الماضي كانت نظام الدراسة سنة ، وهم الآن باعتبارهم مثل الطلاب الذين سيدرسون ثالث أول سنة لم ينزلو بموادهم فقط وإنما بكل المواد فهناك أخطاء وأمثلة كثيرة في المستوى الثالث ظهرت لهم أخطاء في النتيجة ولديهم ثلاث نتائج مختلفة .

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الإشكال الثالث لدينا طالبة من طلاب المستوى الثاني جاءت بنتيجة نظيفة من أولى إلى ثانية لكن حدث تناقضا غريباً وهو انها الآن في السمستر الرابع وجدت نتيجتها كلها نجاح وبعد إجازة النتيجة للمرة الثانية بعد تعديل المعادلة في السستم تفاجأت بأن كل نتيجتها رسوب (F) وأعتمدت وأعلنت في البورد .

النقطة الثالثة التي أريد أن أعلق عليها على منسق البرنامج انهم اكتشفوا أن النظام لم يتعرف عليها (ن،س) وقاموا بارجاعها للشئون العلمية أقول له هذا كذب وبهتان وأقول له بأن النتيجة بعد إنزالها من الشئون العلمية أي بعد الاجازة أعتبر ذلك تخطي وانها نتيجة غير مشروعة لان النتيجة تنزل من المجلس العلمي وترجع القسم مرة أخرى بعد ما أجيزت فهذا خطأ فادح ونحن نعتبر أن المجلس العلمي رأى أن النتيجة بها أخطاء وأرجعها القسم مرة أخرى بحيث أنها تتعدل .

لكن النقطة التي أريد توضيحها هي كيف يتم إرجاع النتيجة للقسم وتبقى بطرفهم 4 أيام وتخرج بأخطاء فادحة مثل هذه ويتأثر بها قرابة ال 300 طالب من المفترض على منسق البرنامج أن يوضح لنا بانهم بعد أن وجدوا بها أخطاء أرجعت الى الشئون العلمية والمجلس العلمي أن تكون واحده لكن تفاجأنا كطلاب بنزول وسحب النتيجة نزول وسحب مرة ثانية وتوالت في النزول للموقع ومنها للبورد مباشرة ولم ترجع هذه المرة للقسم مرة أخرى .

النقطة الرابعة التي ذكرها أعضاء اللجنة لماذا لم يأت الطلاب الى لجنة التظلم ورفع مظلمتهم ردي باننا كطلاب فقدنا الثقة في تلك اللجنة وبالتالي لانثق في حديثهم ونشكك في نزاهتهم .

حتى بيان اعتذار لم يصدر منهم للطلاب المتضررين إلا بعد أن إحتجوا ووقفوا وطالبوا بالامتحان الاستثنائي مع العلم انهم في الإدارة رفضوا الامتحان الاستثنائي وجاءونا بالبديل اللجنة الخاصة بالتظلم المتمثلة في د. لبنى الفاضل و أ. جيهان عبدالرحمن وأ.عبدالمنعم محمد وأ. آدم إبراهيم بروي وأمين الشئون العلمية د.أحمد محمد بلال رئيساً هذه اللجنة هي التي شاركت في إجتماع الشئون العلمية وهم مشاركون في كل الاخطاء السابقة ، وهناك من الطلاب من يذهب

للحسابات لدفع الرسوم ليجد نتيجته نجاحاً إلإ أن يفاجأ في نفس اللحظة مع منسق القسم أنه (ربييت) اي إعادة كذلك هناك آخرين يفاجأو بأن رئيس القسم يقول للواحد منهم بانه من المفترض أن يكون في القسم البعدو وهنا يصاب الطالب بخيبة امل كبيرة وصدمة اخرى بأنه اضاع عاماً كاملاً من عمره بسبب تلك الأخطاء .

كذلك الكلية تقبل فوق العدد المسموح به من وزارة التعليم العالي حيث انها تقبل طلابا مباشرة من داخل الكلية في خانات قبول الشواغر عبر الرقم الوطني والتفاصيل الخاصة بالشهادة السودانية وتقوم بقطع الوعود لهم بان ارقامهم الجامعية سوف تأتي لاحقاً وبالفعل هناك طلاباً يجدون ارقامهم وصلت إليهم وبالمقابل كذلك هنالك طلاباً لا يتمكنوا من الحصول على ارقامهم الجامعية .

الآن لدينا مثالاً حياً لطالب إكتشف بعد ثلاث سنوات درسها بكلية بورتسودان الاهلية تقدم بعدها بطلب نقل لكلية الشرق الموجودة في بورتسودان بأنه لا يمتلك أصلاً رقماً جامعياً ومن هنا يعني ان كلية بورتسودان تمارس أسلوب التحايل على القانون وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

رسائل في بريد وزارة التعليم العالي

كذلك قال أحد الطلاب(لكوش نيوز) الذي فضل حجب اسمه كذلك لنفس السبب السابق بأن حديث الكلية عن الأخطاء الخاصة بالسستم هو تحائل ليس إلا لأن الغرض في الآخر هو جني أموالا من عمليات الاعادة التي يتحملها الطلاب والكلية تعمل على تقديم مصالحها على مصالح الطلاب وعندما طالبنا بتأجيل الملاحق وإقالة د. محمد عمر وإخراج جدول لطلاب السنة الرابعة تفاجأنا بالرفض من قبل الكلية لمطلبنا هذا وعندما قمنا بتصعيد الأمر لوالي البحر الأحمر ووفد الحرية والتغيير الذين حضروا إلى الكلية للتفاوض مع الإدارة بشأن الأزمة وهم كانوا حريصين على حل مشكلتنا أكثر من إدارة الكلية توصلنا إلى تأجيل الإمتحانات لمدة أسبوع وهنا نتساءل لماذا رفض طلبنا هذا من الأول ووافقت عندما جاء وفد الحرية والتغيير اليهم

مع الابقاء على منسق القسم في مكانه حتى الآن ، ومن هنا نناشد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالوقوف على هذه المهزلة ونطالب الوزيرة بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذه الأزمة و إعادة هيكلتها وترفيعها الى جامعة مكتملة ومحاسبة هذه الرؤوس التي تسببت في هذه الأخطاء الفادحة وتسبيب أضرارا نفسية للطلاب بسحب وإرجاع النتيجة مرة أخرى وتعديلها مع إختلاف في النتيجة بين الأولى والثانية .

كذلك هناك فصلا آخر من معناتنا مع تلك الادارة وهي الاخطاء الخاصة بالبطاقات الجامعية والارقام التي عليها لدينا طالب زميل لديه 3 بطاقات مختلفة بثلاثة أرقام جامعية مختلفة أين التعليم العالي من هذه الفوضى ام لا يرى تلك المهازل.

وعندما طالبنا بتحسين ظروف بيئة الكلية وإرجاع الرحلات العلمية وصيانة المعامل وتكملتها والاهتمام بمطالب الطلاب والرد عليها تفاجأنا ببيان صادر من أساتذة الكلية ضد مطالبنا والتلويح بتهديدنا بتطبيق اللوائح على جميع الطلاب لكي لا نطالب بحقوقنا .

وفي ختام حديثه لكوش نيوز قال هذا الطالب ،أقول لعميد الكلية إذا جئنا لك بدليلا قاطعا لا شك فيه ، بنجاح أحد الطلاب وأن هناك أخطاء ظاهرة وواضحة في نتيجته لا علاقة لها بالسستم أصلا هل ستقومون بالإعتزار لنا وإقالة د.محمد عمر سبب المشكلة بالقسم أم لا .

وتشير متابعات أخبار الخليج 365 حتى نهاية كتابة هذا التحقيق بتصعد الطلاب لإحتجاجاتهم بالإعتصام عن الدراسة والإمتحانات وإغلاق جميع القاعات بالكلية ومواصلة الهتاف ضد الإدارة قائلين سنواصل في هذا الإتجاه إلى حين الاستجابة لمطالبهم على حد وصفهم وتعبيرهم .

نيران من الجبهة الأخرى

محمد عبدالله موسي محمد

محاضر بقسم علوم المختبرات الطبية

شعبة الأحياء الدقيقة هو الاستاذ الذي تواصلت معه لمعرفة مسببات إستقالته التي تقدم بها لإدارة كلية بورتسودان الأهلية حيث ذكر عميد الكلية أن إستقالته كانت لأسباب خاصة به إلى أن هذا الاستاذ له رأي آخر مناقض لما ذكره عميد الكلية فتابع قائلا : لي نعم استقالتي سبقت الاحداث الطلابية حيث كانت بتاريخ 3/12 ولم اسرد اي تفاصيل لاستقالتي والتي لم تكن ابدأ لأسباب وظروف أسرية خاصة قطعا واكتفيت بكتابة عدم رغبتي في مواصلة العمل بالكلية.

وافيدكم باني لم احضر اي اجتماع فيما يخص مطالب الطلاب ولم يتم عرض اجندة ومخرجات الاجتماع حتي اؤيد ماورد والاهم في كل هذا حين تعييني بالكلية لم اوقع على مسودة تحمل كلمة انا مع الكلية قلباً وغالباً فانا مع الحق فقط إن كان لي او عليّ.

وان كل ماحدث في هذا الموضوع اخطرني احد الزملاء بطلب العميد مقابلتي ذهبت واستفسرني عن الاسباب فاكدت له عدم الرغبة وذكرت له أن بيئة الجامعة غير صالحة وتحمل هذه الكلمة الكثير من الدلالات كما ذكرت له وانه منذ قدومي كنت اطمح لتقدم الكلية ووضعها في مصاف العالمية بتقديم الكثير من الافكار التي لم تجد اي اذن صاغية.

تطرقت بخصوص مشكلة الطلاب ليس لدي اي صلة بها بل ان هنالك سابقة لاعتصام الطلاب وقمت بطرح في المجلس العلمي بان نقوم كلجنة من الاساتذة والنظر لمطالبهم وتنفيذ ماله سبب منطقي منها وتكونت اللجنة وقمنا بمخاطبة الطلاب حينها مع مجموعة من الاساتذة هم ا.عبدالمنعم، ا.محمدسيداحمد وا.هدي وتم استئناف الدراسة بعد ان قمنا كاساتذة بتبني تنفيذ المطالب.

ويتابع في تفجير مفاجأته بالقول فيما يخص الاحداث الاخيرة لم اخوض فيها مع اي احد باعتباري لم اعد انتمي لاي كيان منهم لكن لايفيد البكاء علي اللبن المسكوب وعلي الجميع ان يبتعدوا عن التعامل بالعاطفة في مثل هذه الامور ويصدحون بصوت الحق لا ان يجانبو الحقيقة لذا ساوافيكم برأيي كاملا بعد الجلوس مع الكلية والطلاب وقد يكون في ذلك الحل لهذه الازمة.

اما تعليقي بخصوص النتيجة من وجهة نظري الخاصة من المفترض ان يعقد اجتماع عاجل يدعو له منسق القسم بعد الخطأ اللذي حدث في الموقع حيث أن الاستاذ هو الاكثر تضرراً بعد أن قام باعداد المادة العلمية وتدريسها وتمرين الطلاب عليها من حيث الجانب العملي واعداد الاختبارات واعمال السنة ومن ثم اعداد الامتحان والمراقبة وتصحيح الامتحان كل هذا

الجهد يبني عليه الاستاذ سمعته الطيبة عبر السنين لذا كان لزاماً علينا ان نكون اول من يعلم بالحيثيات حتي نقوم بمايلزم كما يجب على منسق القسم مخاطبة العميد بتكوين لجنة تحقيق في هذا الشأن فيما يقوم منسق القسم بتكوين لجنة من رؤساء الشُعب لمراجعة النتيجة قبل رفعها في الموقع الخاص بالكلية وترفع معها صورة من نتيجة المجلس العلمي التي تحمل توقيعات رئيس واعضاء المجلس وهذا ليس تشكيك بل تاكيد بان ماحدث خلل تم تعديله حسب النتيجة المجازة ويمكن لكل شخص المقارنة بين النتيجتين او يمكن ان ترفع صورة من نتيجة المجلس العلمي منفردة وان حدث هذا لما آل الحال على ماهو عليه الآن.

عموما كما ذكرت ساقوم بالجلوس مع الطرفين وافيدكم فحتي اللحظة أنا لم أخض في الموضوع ، وحديث الاستقالة هذا ردي عليه إلا اذا كان الحديث عن استاذ آخر قام بتقديم استقالته.

بورتسودان : سعيد يوسف

الخرطوم (أخبار الخليج 365)